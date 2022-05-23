Совет ветеранов присоединился к обсуждению поправок в Конституции

К обсуждению поправок в Конституции присоединился и совет ветеранов Петропавловского отделения южно-уральской железной дороги. Заместитель председателя городского Совета ветеранов Имангали Татваев начал встречу с разъяснения поправок.

Имангали Татваев, председатель городского Совета ветеранов:



— В поправках в Конституцию говорится, что земля и её недра принадлежат народу. Это важный пункт, о котором мы должны знать. Вопрос о пенсионном возрасте, как мы все понимаем, один самых насущных.

Члены совета ветеранов внимательно слушали о том, за что предстоит отдать им свой голос на предстоящем Референдуме. Листовки уже просмотрели. Решения волнующих вопросов, которые предлагают в поправках вызывают надежду, но если обсуждать новшества касательно страны, стоит заговорить и о злободневных проблемах города.

Насущные вопросы Имангали Татваев обещал передать на рассмотрение уполномоченных органов. Татьяна Жарких стала председателем совета ветеранов станции Петропавловск с марта этого года. А всё потому, что ей небезразлична жизнь ветеранов и страны, в целом. Сегодня активно выступала с вопросами. Говорит, голосовать пойдет безоговорочно.

Татьяна Жарких, председатель совета ветеранов станции Петропавловск:



— Проработал на вокзале 33 года и вот меня пригласили в ветеранское движение. Я считаю, что мы должны принять референдум. Я за все поправки. Вопросы рабочая группа решала, я думаю, что эти вопросы приняты верно. Мы ответственны за нынешнее и будущее поколение.

Напомним, республиканский референдум состоится 5 июня. Внесли 56 предложений по поправкам в Конституцию. Изменения и дополнения касаются 33 статей.

Анастасия Кузнецова