Соревнования среди кинологов страны

Новости МТРК

20:46 23 Мая 2022

В лагере «Достык» сегодня спасатели-кинологи вместе со своими четвероногими сослуживцами проходят испытание. Из 8 регионов страны здесь собрались 32 специалиста и столько же служебных собак. Предстоит несколько этапов: поиск людей в горной и лесной месностях, прохождение полосы препядствий, где кинолог и его хвостатый напарник должны показать слаженную командную работу.

РАМИЛЬ КАМАЛОВ, начальник ДЧС СКО:


— Есть нормативы и правила, согласно которым все 3 этапа по минимальным показателям собаки должны выдержать и пройти. Если они окажутся не готовы, то, соответственно, не будут сертифицированны и допущены к поисково-спасательным работам.

Галина и ее четвероногая напарница с необычным прозвищем Комильфо Декор Саша приехали из Павлодара. Они всегда вместе. На службу Сашу взяли щенком, сейчас ей 6 лет. Собака веселая, подвижная, «бандитка» как шутит сама хозяйка. Однако в трудную минуту никогда не подводит.

ГАЛИНА КУЦЕНКО, главный спасатель кинологической группы, г.Павлодар:

 — Поступил сигнал, что пропал мальчик-подросток. С группой подростков они ушли в горы гулять. Подростки вернулись, а мальчик нет. Мама начала беспокоиться, обратилась в полицию. Полиция сообщила нам. Саша вывела нас. У нас собаки работают методом прочесывания. То есть она свободно двигалась, забрала запах, и показала место.

Во время службы происходит всякое. Поэтому собака должна быть готова ко всему.

 ЕРАСЫЛ БАЙТЕМИРОВ — начальник подразделения кинологической службы, г.Караганда:

— Подъем-спуск с вертолета, переправу делаем в горах, тоже с собой же спускаем собаку, на лодке с нами ездит. Может перепрыгнуть, на другой остров переплыть, и там же совершить поиск пострадавшего.

Всего по стране в департаментах по чрезвычайным ситуациям насчитывается 70 служебных собак. Из них 56 успешно прошли экзамен по сдаче нормативов, то есть аттестованные четвероногие спасатели полностью готовы выполнять свои обязанности в любой чрезвычайной ситуации.

Диана Салихова

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