Слёт молодых и креативных

В селе Ясная Поляна Тайыншинского района прошёл слёт представителей поколения Next. Встречу провели в рамках празднования года детей.

В Тайыншинском районе 52 школы, знания в которых получают 6 тысяч мальчишек и девчонок. Большая часть активно участвует в спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях районного, республиканского и даже международного уровней. Особо отличившиеся от первоклашек до выпускников собрались на слёте.

ГУЛЬНАР ИГИБАЕВА, руководитель отдела образования Тайыншинского района:



— Сегодняшнее мероприятие организовал маслихат района. Тема: «Роль молодёжи в становлении нового Казахстана». Сегодня выступают все лидеры парламента и сам парламент, который имеет своё правление в школе. Сегодня они покажут свою работу, что они делают и как самоуправляют.

Мысли о Родине, мнения об экологии и происходящем в мире. И даже каким дети видят будущий Казахстан. Обсуждения были почти как в кабинете министров. Только песни там вряд ли поют, и стихи наверняка не рассказывают. Зато на слёте креативные выступления один за другим.

МАРИЯ МАЛИНОВСКАЯ, учащаяся Яснополянской средней школы, Тайыншинский район:



— Мы споем песню про наш школьный парламент, про наше село. Мы взяли песню «Что такое осень?», поменяли слова и получилась своя песня.

На слёт пригласили и дошколят, чтобы показать им пример, какими надо быть активными.

В конце мероприятия аким района Руслан Анбаев поздравил детей с Годом ребенка и вручил благодарственные письма и ценные подарки командам, принявшим активное участие.

Айгерим Мукашева