Курсы кройки и шитья для уязвимых слоев населения открылись в Петропавловске

Учебный центр кройки и шитья для уязвимых слоев населения открылся в Петропавловске. Обучение проводит дизайнер Альфия Жукенова.

Курсы продлятся все лето. Расчитан центр на 10-15 учеников. По итогу с каждым будет заключен трудовой договор. Шить будут как одежду, так и кожанные сумки.

АЛЬФИЯ ЖУКЕНОВА — предпринимательница:



— Сначала у меня было 80 кв.м. Но, посетив мастер-класс Динары Сатжан в марте (я проходила у нее обучение), решила, что я должна открыть именно центр, школу, где я буду обучать кройке и шитью. Сотрудников я уже взяла к себе на работу. Это дизайнеры, модельеры, закройщики, швеи. Сама по профессии я швея. Дважды обучалась в Москве и Санкт-Петербурге именно по пошиву сумок.

Открытие центра посетил заместитель акима области Гани Ныгыметов. Поздравил дизайнера и поблагодарил за вклад в развитие предпринимательства в регионе.

С открытием учебного центра свою ученицу поздравила и Динара Сатжан. Вместе с ней она перерезала традиционную красную ленту.

ДИНАРА САТЖАН — предпринимательница, эксперт по личному бренду:



— Люди, у которых есть инвалидность, врожденная или приобретенная, которые не хотят сидеть без дела, которые хотят работать. И вот для этого существуют социальные предприниматели, которые готовы помочь, дать работу. И это классно, что у вашего города есть еще один соцпредприниматель, который обеспечит вас новыми сумками, сумки для машин, спортивные костюмы. Я считаю, что это классно. Прежде всего поддерживать должны местные жители.

Прием на обучение в центр начнется с 25 мая, а сами курсы стартуют 1 июня.

Диана Салихова