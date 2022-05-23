Глава региона встретился с жителями Уалихановского района

Свой рабочий визит в Уалихановский район аким области Кумар Аксакалов начал с райцентра. В Киншкенеколе глава региона встретился с жителями села. Выступил с докладом. В июле 2022-го начнется долгожданный ремонт дорог. Работами охватят 57 км дорожного полотна от Кишкеноколя до Дауыта. Затратят 50 млн тенге. В планах на реконструкцию и другие села, но уже в следующем году.

Кумар АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:



— За последние 5 лет на ремонт дорог в Уалихановском районе выделили 1 млрд тенге, треть бюджета ушла на реконструкцию дорожного полотна в Кишкенеколе. В этом году на улучшение 6,5 км внутрипоселковых в райцентре предусмотрели 169 млн. Работы начнутся и в селе Кулыколь. 50 млн потребуется на ремонт дорог внутри села. В планах провести капитальный и в селах Ондирис, Жумысшы, Мырзагуль, Коктерек, Тоспа, Жаскайрат, Кайрат.

Чтобы проложить хотя бы один километр дорожного полотна требуется почти 400 млн тенге, говорит глава региона. Поэтому работы будут производиться постепенно. Не остался в стороне и водный вопрос.

Кумар АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:



— В прошлом году в Кишкенеколе, Каратале, и Кулыколе отремонтировали водопроводные сети. В планах подвести воду в села Актуйесай, Бидайык, Тельжан, Жас Улан, Акбулақ, Кобенсай.

Стоит остро в районе и вопрос связи. Решают его на протяжении двух лет. Подключили к мобильной уже 15 сел. До следующего года стабильный интернет и связь появятся в селах Жаскайрат, Карашилик, Тлеусай. Доступ к сотовой сейчас имеют 19 сел района из 27.

Кумар АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:



— За 2 года в регионе связь появилась в 140 селах, где проживают около 135 тысяч человек. Сейчас из 635 сел почти 500 имеют доступ к глобальной сети. В планах подключить к связи села, где население меньше 250 человек. Таких по области 69.

Перешли и к части вопросов от сельчан, а их было достаточно. Приезд главы региона здесь ждали долго. Беспокоит уалихановцев отсутствие родильного отделения. Беременным приходится преодолевать сотни километров по бездорожью в областной перинатальный центр. Занимает такая поездка более 4-х часов. В соседнем Акжарском районе, где есть все условия, роды у сельчанок не принимают, говорят местные жители.

Мухаммед-Канапья МУСАЙБЕКОВ, житель с. Кишкенеколь, Уалихановский район:



— Зимой мы приютили женщину с младенцем на руках из Кайрата. Она на попутках доехала до Петропавловска. Там родила, а на следующий день ее выписали. С младенцем, которому еще и одного дня не исполнилось, она возвращалась тоже на попутках. Застряла у нас в Кишкенеколе, машин не было. Позже договорилась с участковым и уже поехала домой с ребенком на «Ниве». А как мы знаем, это не самая теплая машина, а тогда на улице стояли морозы. Почему у нас в районе нет родильного отделения? Женщины страдают.

Кайрат ПШЕНБАЕВ, аким Уалихановского района:



— У нас есть оборудованное место для принятия родов, но нет подходящих специалистов. Особенно анестезиолога-ревматолога. Сейчас главный врач районной больницы ведет переговоры с медицинскими вузами. В течение полугода в район прибудут необходимые врачи. В совокупности в этом году в Уалихановском и Акжарском родились около 250 младенцев.

При этом, отмечает глава региона, прибывшим специалистам обязательно необходимо предоставить теплое жилье и оплатить подъемные. В целом, в районе в рамках комплексного плана построят новую больницу. Функционирующая устарела и не вмещает всех пациентов.

Кумар АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:



— В этом году в районе появятся 4 новых санитарных транспортных средства и установят 6 единиц современного оборудования. А для поддержания здоровья в Уалихановском уже строится хоккейный корт.

После встречи с населением аким области провел прием граждан. Сельчане получили возможность проконсультироваться по личным вопросам.

Гюзель Закария