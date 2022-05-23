Церемония возложения цветов заслуженным деятелям культуры

21 мая работники сферы культуры и искусства отметили свой профессиональный праздник. В этот день вспомнили ушедших со сцены и из жизни коллег, заслуженных деятелей. В частности, возложили цветы у мемориальной доски, в память о Куандыке Касымове. В последние годы жизни он руководил казахским музыкально-драматическим театром имени С.Муканова.

СПАРТАК РАМАЗАНОВ — директор областного драматического театра им.Н.Погодина:



— Когда мне было 5 лет, я увидел Куандыка Касымова на сцене. Он, можно сказать, мой отец в сфере искусства. Он всегда говорил мне: «Будь честным, отдавай всего себя искусству, цени его». Куандык Касымов работал во многих районах. Был руководителем знаменитого ансамбля «Ак бидай». После обретения страной независимости возглавил коллектив областной филармонии.

В этот день почтили память и ветерана ВОВ, общественного деятеля Петра Уакпаева. Всю свою жизнь он посвятил людям, искусству, творчеству. На фронт ушел в 18 лет, добровольцем. После войны активно развивал сферу культуры на Родине. Благодаря ему в регионе открылись художественные мастерские, библиотеки, выставочные залы, киноустановки в сельской местности.

БОТАГОЗ АКМАГАМБЕТОВА — директор областной филармонии:



— Мы пришли с коллегами почтить память наших ветеранов. Тех людей, которые внесли очень большой вклад в нашу сферу, о которых осталась большая светлая память в сердцах людей, они вместе с ними работали, продолжают это дело. Эти люди действительно достойны того, чтобы в такой праздник их память почтили.

Всего в СК в сфере культуры и искусства работают чуть больше тысячи человек.

Диана Салихова