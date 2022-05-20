Полицейские СКО продолжают бороться с интернет-мошенниками

Североказахстанские полицейские и представители банков объединили усилия в борьбе с интернет-мошенниками. Также к профилактике подключились волонтёры и потерпевшие.

Это разговор мошенников с жительницей Петропавловска. В людных местах полицейские включали запись, которую удалось сделать одной из потерпевших. Речь в ней убедительная, со специальными терминами, которые используют мошенники.

ЖАНДОС МУХАТОВ, начальник УП г.Петропавловска:



-Проблема — интернет-мошенники сейчас звонят и представляются сотрудниками Национального банка, представляются сотрудниками ДП г. Нур-Султана, представляются сотрудниками прокуратуры. Поэтому, чтобы знать, что это интернет-мошенники, необходимо позвонить именно туда

Злоумышленники уверяют людей, что кто-то пытается оформить на них заём. Чтобы погасить его и остановить мошенников, нужно самим взять кредит и положить на указанный счет. Полицейские отмечают, что некоторые граждане, придя в банк, скрывают от менеджеров настоящую цель своих действий. Это объясняется тем, что мошенники по телефону убеждают своих жертв в том, что сотрудники банка находятся в сговоре с преступниками.

ЖАНДОС МУХАТОВ, начальник УП г.Петропавловска:



— Мошенники уже пошли дальше. Они говорят о конфиденциальности. Вы, когда идёте в банк, ничего не говорите, вы конфиденциально просто оформите на себя кредит и закройте ту кредитную историю, которую якобы провели в отношении вас. А фактически — такого факта не было.

Поэтому руководство городского Управления полиции вместе с волонтерами отправились по магазинам, торговым домам, банкам и другим учреждениям, где расположены денежные терминалы. Они включали запись диалога с аферистами, раздавали памятки, предупреждали горожан об уловках преступников.

Дарья Пышмынцева