В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказали о мерах по совершенствованию государственных закупок. Главным спикером выступил вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил. Он подробно остановился на нововведениях в отрасли.

ДАУРЕН КЕНБЕИЛ, вице-министр финансов РК:



-6 оснований закупок из одного источника мы исключили из закона. В этом году мы предложили исключить из закона 4 основания. Мы ожидаем, что в этом году объем закупок из одного источника снизится до 20%.

Министерством ведется работа и в направлении легкого и быстрого проведения государственных закупок. С этого года наши соотечественники смогут подавать заявки по рамочным соглашениям.

ДАУРЕН КЕНБЕИЛ, вице-министр финансов РК:



— Позволит сократить процедуру закупок до 30 дней. Тогда как средняя продолжительность закупок на сегодня составляет до 2 месяцев. Данный способ закупок будет использоваться по закупкам стандартных услуг. Таких как приобретение канцелярских товаров, ГСМ, услуг связи и так далее. На первом этапе будут отбираться потенциальные поставщики, с которыми будут заключены рамочные соглашения. Это будут хорошо зарекомендовавшие себя на рынке компании.

Даурен Кенбеил также подчеркнул, что соглашения будут введены в действие 1 июля.

Анастасия Кузнецова