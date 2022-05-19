Как будут избирать акимов областей, если в Конституцию внесут поправки?

Что может измениться в жизни казахстанцев после референдума? Об этом члены областного штаба по общественной поддержке референдума рассказывали работникам ТОО «Радуга». Одна из поправок в Конституцию касается выборов акимов областей. При нынешних правилах голос жителей региона практически не слышен.

ЗАКИРЖАН МАМЛЮТОВ, ЧЛЕН ОБЛАСТНОГО ШТАБА ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ РЕФЕРЕНДУМА:

— Мне тоже всегда была не понятна ситуация: приходит аким области, сидят депутаты. Премьер-министр заводит будущего акима области: «Это ваш новый аким, знакомьтесь. Будете голосовать за него? Кто против, поднимите руку». Все молчат.

Если примут поправки, то президент предоставит две альтернативные кандидатуры. Будет голосование не «за» или «против» конкретного кандидата, а именно выборы из нескольких вариантов. Кроме того, голосовать будут не только депутаты областного маслихата, как сейчас, а народные избранники всех уровней. В каждом городе, районе и сельском округе. Могут после референдума измениться и правила для тех, кто хочет стать депутатом. Сейчас, для этого нужно обязательно вступить в политическую партию. Таких у нас млн человек, но остальные 12 млн взрослого населения в партиях не состоят.

КУЛИМКОЗ СМАИЛОВА, ЧЛЕН ОБЛАСТНОГО ШТАБА ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ РЕФЕРЕНДУМА:

— А их интересы не должны быть представлены? Чтобы попасть в маслихат, партийный менеджмент должен выбрать и посчитать, что вы управляемы, лояльны.

В поправках предлагается, эту норму исключить. Депутатом сможет стать любой, не обязательно быть в политической партии. Главное, чтобы его выбрало и поддержало население на избирательном участке, тогда это действительно будет народный избранник.

Айгерим Мукашева