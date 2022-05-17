С начала года в СКО зарегистрированы пять ДТП с участием животных

Новости МТРК

22:58 17 Мая 2022

С начала года в северном регионе зарегистрированы пять дорожно-транспортных происшествий с участием животных. Стражи порядка напоминают автовладельцам о том, что им следует быть внимательными на дорогах, особенно в темное время суток. На участках трасс, где установлены специальные знаки и макеты животных необходимо снижать скорость. В мае вблизи села Петрефельда водитель не сделал этого и сбил корову. В результате ДТП машина получила механические повреждения, животное погибло на месте, сельчанин обратился в больницу. В отношении хозяина коровы был собран административный материал за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных.

Дарья Пышмынцева

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