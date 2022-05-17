Премьер-министр страны поручил создать сеть заготовительных предприятий в животноводстве

Новости МТРК

23:01 17 Мая 2022

Премьер-министр страны поручил создать сеть заготовительных предприятий в животноводстве. По мнению Алихана Смаилова, они свяжут производителей с переработчиками. Свое содействие в этом процессе должны оказать представители министерств сельского хозяйства, торговли, а также местные исполнительные органы, отметил Премьер-министр.

Глава Минсельхоза Ербол Карашукеев рассказал, что в Казахстане вместо высокотехнологичного промышленного откорма и убоя скота процветает подворный. Из-за этого происходят потери добавленной стоимости и налоговых поступлений от животноводства, ухудшается эпизоотическая ситуация на местах. Ербол Карашукеев объяснил, что для повышения стабильности и устойчивости развития животноводства планируется принять ряд мер. В частности, будут систематизированы и оптимизированы нынешние многочисленные направления субсидирования, согласно рекомендациям контролирующих органов.

Дарья Пышмынцева

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