Мажилисмен Е.Саиров встретился с активом партии «AMANAT»

Новости МТРК

23:10 17 Мая 2022

Путь к демократизации общества и плюрализму мнений — референдум, считает мажилисмен Ерлан Саиров. Прибыл депутат в СК, чтобы объяснить пакет поправок в основной закон страны. Первым делом встретился с активом партии «AMANAT».

Ерлан САИРОВ, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Наша командировка нацелена на донесение до казахстанцев мысли о пользе всенародного голосования. Посетим ряд районов области. Объясним, как поправки отразятся на политической и экономической сторонах жизни граждан. Постараемся выйти на диалог с населением.

Пробудет Ерлан Саиров в регионе 4 дня. Уже завтра отправится в район М.Жумабаева.

Гюзель Закария

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