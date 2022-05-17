Мажилисмен Е.Саиров встретился с активом партии «AMANAT»

Путь к демократизации общества и плюрализму мнений — референдум, считает мажилисмен Ерлан Саиров. Прибыл депутат в СК, чтобы объяснить пакет поправок в основной закон страны. Первым делом встретился с активом партии «AMANAT».

Ерлан САИРОВ, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Наша командировка нацелена на донесение до казахстанцев мысли о пользе всенародного голосования. Посетим ряд районов области. Объясним, как поправки отразятся на политической и экономической сторонах жизни граждан. Постараемся выйти на диалог с населением.

Пробудет Ерлан Саиров в регионе 4 дня. Уже завтра отправится в район М.Жумабаева.

Гюзель Закария