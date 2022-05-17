Круглый стол, посвященный 120-летию Жумабая Шаяхметова, провели в СКО

Культура

22:53 17 Мая 2022

30 августа исполняется 120 лет со дня рождения Жумабая Шаяхметова — советского партийного и государственного деятеля, Первого секретаря ЦК КП Казахстана, члена ЦК КПСС, председателя Совета национальностей Верховного Совета СССР. Он внес большой вклад в развитие экономики, промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки и образования страны. Круглый стол, посвященный его жизни и деятельности, провели в Северо-Казахстанском государственном архиве. Среди гостей — внук Жумабая Шаяхметова, который передал в дар архивистам личное дело своего деда.

Ринат Шаяхметов, внук Жумабая Шаяхметова:

— В этом году в Северо-Казахстанском областном архиве создали личный фонд Жумабая Шаяхметова. Такой же фонд создали в Омске, на родине. Также личный фонд создан в архиве Президента РК. Шаяхметов, как личность сформировался в Петропавловске, тут он проработал 13 лет. Здесь родились его дети, мой папа родился здесь. Я нашел в архиве личный листок Шаяхметова за 1938 год, где написано, что он здесь жил по улице Пушкина, 44. Этот дом стоит.  В Петропавловске я встречаюсь с руководством архива, большое спасибо сотрудникам архива, которые помогают выявлять эти документы. А также историкам, которые работают в нашем прекрасном городе.

Анастасия Кузнецова

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