ВОЗ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ КВИ СНИЗИЛОСЬ

ГЮЗЕЛЬ ЗАКАРИЯ, корреспондент:

— На 12% снизилась заболеваемость коронавирусом в мире за прошедшие 7 дней, смертность от осложнений упала на четверть. Об этом сообщает ВОЗ. И добавляет, наименьшее количество зараженных в Восточной Азии, Средиземноморье и Европе.

Тенденция снижения наблюдается и в Казахстане. Всего 13 заболевших выявили по стране за сутки. 7 инфицированных в Нур-Султане, 4 — в Алматы, по одному зараженному в Актюбинской и Карагандинской областях. Сейчас Казахстан на 50-ом месте по распространению КВИ в мире. На последнем — КНДР.

ГЮЗЕЛЬ ЗАКАРИЯ, корреспондент:



—Сегодня власти самого закрытого государства в мире объявили о первом зараженном Covid-19. Пациент, пол и возраст которого не сообщается, оказался инфицирован штаммом «стелс-омикрон». До этого в Северной Корее утверждали, что коронавируса на их территории нет.

Всего за три года количество заболевших Covid-19 перевалило за полмиллиарда. Стоит отметить, количество смертей от коронавируса уменьшилось во всем мире, кроме Африки и Америки.

Гюзель Закария