Разговор поколений: поправки в Конституцию РК разъяснили педагогам СКО

ГЮЗЕЛЬ ЗАКАРИЯ, корреспондент:



— 300 тысяч избирателей насчитывается в СК. Это ровно половина населения региона. Донести до каждого важность всенародного голосования пытаются представители регионального штаба общественной поддержки референдума.

Презентовали они сегодня пакет поправок учителям средней школы №6 им. Кожаберген жырау. Голосовать не на автопилоте, а осознавать свой выбор. К этому призывают активисты штаба. Предлагают изучить каждую поправку в основной закон вместе с ними.

КУЛЮМКОЗ СМАИЛОВА, член областного общественного штаба по поддержке референдума:

— Возьмем значение хотя бы одной статьи. Природные богатства принадлежат народу Казахстана, говорится в поправке. Предположим, после принятия каждый казахстанец будет получать долю от добытых полезных ископаемых. Что в этом плохого? Поэтому прошу относиться к каждой поправке осознанно и со всем пониманием.

Осознают значимость события преподаватели школы. Они делятся мнением о предстоящих выборах с подрастающим поколением.

ШЫНАР ТЕМИРХАНОВА , заместитель директора СШ №6 им. Кожаберген жырау:

— Пойдем мы на референдум сами и с совершеннолетними детьми. Мы хотим, чтобы они жили в справедливом Казахстане, где право голоса сохраняется за каждым. Поэтому 5-го июня поставим свою галочку в бюллетене.

Стоит отметить, в действующую Конституцию РК вносили поправки 5 раз, наибольшее количество изменений ввели в 2007-ом году. Корректировки добавили в 41 статью.

Гюзель Закария