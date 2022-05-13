Пожар в мкрн Копай: две семьи остались без жилья

Диана Салихова, корреспондент:

— ЧП случилось 9 мая. Почти в шесть часов вечера на пульт ДЧС поступило сообщение о возгорании. В микрорайоне Копай загорелся камыш. Огонь захватил два близлежащих частных дома. В итоге две семьи остались без крыши над головой.

Хозяйка одного из домов, Гульвира Викторенко, в момент пожара находилась в гостях. Увидев густой дым в стороне своего участка, она тут же позвонила родным. Оказалось, что беда пришла именно к ним.

Гульвира Викторенко, жительница г.Петропавловска:

— Прибежала я сюда. Мама моя была там, ее не пускали соседи. Мы все живем здесь дружно, все рядышком. Успокаивали ее там, вызвали скорую для нее. Я подошла сюда. Увидела, что горит здесь только забор. Дом мой уже начал гореть, вся эта площадь. Пожарные мне потом звонили, извинялись за мой дом, за дом моей мамы. Они бегали здесь, чтобы уменьшить площадь возгорания. Поэтому спасать наши дома они не стали.

Этот дом строил своими руками отец Гульвиры 43 года назад. Именно в нем прошла вся жизнь горожанки. Там до момента несчастья и проживала вся её семья: сама Гульвира, ее мама, брат, дочка и племянница. Второй дом какое-то время пустовал, ждал ремонта. Семья готовилась к переезду.

Диана Салихова, корреспондент:

— Обугленные стены, а точнее их остатки, разбитая посуда и гора пепла, на которой, как видно, лежат школьные тетради. Спасти почти ничего не удалось. Самое главное — уцелели документы, надёжно спрятанные. Сейчас семьям помогают волонтёры. Кто вещами, кто деньгами. Как говорится, «с миру по нитке».

Гульвира Викторенко, жительница г.Петропавловска:

— У меня мама старенькая, инвалид. Также у меня брат тоже инвалид с ребенком. Жить нам больше негде. Хорошо добрые люди там приняли. Я не знаю, куда нам обращаться, и кто нам поможет.

В городском акимате семье сказали, что специальных программ для погорельцев нет. И посоветовали обратиться в департамент комитета труда, социальной защиты и миграции.

Юлия Биржанова, заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ акимата г.Петропавловска:

— Социальная помощь при наступлении трудной жизненной ситуации вследствие стихийных бедствий или пожаров предоставляется, без учета доходов, одному из собственников жилья. Предельная помощь составляет 100 МРП или 306300 тенге.

Для этого необходимо подать заявление и прикрепить перечень документов: удостоверение личности, справки о владении домом и от ДЧС. С начала этого года такую помощь получили 11 человек.

Диана Салихова