ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТИИ «AMANAT» ВСТРЕТИЛИСЬ С МЕСТНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Представители партии «Аmanat» встретились с местными предпринимателями. Говорили о предстоящих изменениях в Конституции. Одним из главных шагов в создании нового Казахстана является отказ от системы суперпрезидентского управления. Мы перейдем к президентской республике с сильным парламентом. На встрече затронули изменения и в земельном вопросе.

МУРАТ ЖАКЕНОВ, член городского филиала партии «AMANAT»:



-Значительные изменения также будут в статью Конституции касательно недр земли РК. Действующая формулировка — земли принадлежат государству. Новая поправка гласит о том, что земля принадлежит народу.

Во время встречи индивидуальные предприниматели также высказали свое мнение относительно происходящих изменений и предложили пересмотреть некоторые законы. Консультант центра развития женского предпринимательства Сауле Жантлесова отметила, что необходимо рассмотреть вопрос о снижении пенсионного возраста для женщин.

САУЛЕ ЖАНТЛЕСОВА, консультант центра развития женского предпринимательства СКО:



-Мне интересно изменение пенсионного возраста для женщин. Его изменили до 63, будут ли рассматриваться изменения?

МУРАТ ЖАКЕНОВ, член городского филиала партии «AMANAT»:



— Уже на рассмотрении. Мы внесем. Вы не первая, кто поднял этот вопрос. Наши коллеги вчера проводили встречи по разъяснению. Пенсионный вопрос стоит первым.

Волнующим был вопрос и в отношении Налогового кодекса. По словам индивидуального предпринимателя Натальи Апретовой, нововведения в этот кодекс порой не осознаются самими специалистами.

НАТАЛЬЯ АПРЕТОВА, предприниматель:



— Очень много поправок в Налоговом кодексе, которые принимаются, выходят «сырыми». И предприниматели, как новорожденные котята, тыкаются туда-сюда. Налоговая требует, а разъяснить сама не может.

Активисты регионального штаба партии заверили, что этот вопрос примут к сведению. На повестке дня также вопросы, касаемые состава общественного совета, выделения бюджетных средств и своевременной подготовки городских школ к отопительному сезону.

Анастасия Кузнецова