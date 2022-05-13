ПАРКОВКИ ДЛЯ МАШИН ВО ДВОРАХ ПЕТРОПАВЛОВСКА

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

— Машины не парковать. Такую надпись можно встретить во многих дворах Петропавловска. Нередко в ней за места для автотранспорта разворачивается настоящая «война». А на ней, как известно, все средства хороши.

Чтобы обозначить зону парковки, в ход идут самые разные конструкции. Начиная от вот таких небольших, заканчивая полноценными шлагбаумами и заборами. Их летом прошлого года установили жильцы дома, находящего по адресу Советская, 36. Нововведение оценили далеко не все жители этого двора. Кстати, вот так в нем выглядит детская площадка. Она находится рядом с разрушающимся зданием «Казпочты». Думаю, комментарии излишни. Но, вернемся к парковке.

ВЛАДИМИР БУШТАРЕНКО, житель г.Петропавловска:



— Они сказали, мы эту землю выкупили, мы ее будем облагораживать, документов никто не предоставил никаких. 1:13 Неудобства в чем заключаются? В том, что это общий двор. Два дома и дворик небольшой. Нужно было по-человечески обратиться ко всем жильцам, согласовать.

ВЛАДИМИР ДАНИЛЬЧЕНКО, житель г.Петропавловска:



-Обращался в земельный отдел г.Петропавловска, они мне дали отписку, чтобы я обращался дальше в ЖКХ, в прокуратуру. Прокуратура отправила меня в ДЧС. В ДЧС «отфутболили», сказали, не их род деятельности, собирайте подписи со всех жильцов кондоминиума, и только тогда вы сможете каким-то образом решить вопрос. Участковый, сколько раз обращались, не хочет связываться.

Один из представителей трёхэтажки по Советской рассказал, что землю рядом с ней жильцы оформили в городском акимате 10 лет назад. Правда, соответствующие документы он не показал, а от интервью отказался.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:



— Всего в этом городском дворе три шлагбаума. Все они были установлены в разное время. Этот, например, появился в октябре прошлого года по инициативе жительницы дома, который находится по адресу Брусиловского, 5. С соседями во время его установки она не советовалась.

По словам полицейских, жильцы городских многоэтажек часто обращаются к ним с жалобами на соседей, которые самовольно устанавливают подобные ограждения. С теми, кто незаконно обозначает свою территорию, стражи порядка беседуют, выписывают предупреждение. А тех, кто его игнорирует, штрафуют.

Сейлбек Елжасов, заместитель начальника отдела местной полицейской службы УП г.Петропавловска:

— Согласно кодексу административных правонарушений, а именно по статье 505 «Нарушение правил благоустройства» сумма штрафа начинается от 5 МРП до 100 МРП для физических лиц.

Таким образом, размер штрафа варьируется от 16 000 до 318 000 тысяч тенге. В городском акимате объясняют, что с жалобой на незаконные парковки следует обращаться в отдел земельных отношений. А тем, кому некуда ставить свои автомобили, и соответствующая территория им нужна, необходимо попросить помощи в КСК. Кооператив будет отстаивать права жильцов, которым нужна парковка, в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог. Места для машин во дворах очень мало. Эта проблема с каждый годом ощущается все сильнее. В марте на своей отчетной встрече аким города рассказал, что ее постепенно решают.



БУЛАТ ЖУМАБЕКОВ, аким г.Петропавловска:

-В прошлом году уже проводили работу по установке и устройству парковок. В этом году работу будем продолжать. Также список есть. План на 2022 год — порядка 26 парковок сделать.

В каких микрорайонах они появятся, пока неизвестно.

Дарья Пышмынцева