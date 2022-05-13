О мерах безопасности на водоёмах преждупреждают ЧС-ники

ДЧС

22:41 13 Мая 2022

Погода в СК установилась теплая и солнечная. Совсем скоро откроется купальный сезон. Поэтому спасатели напоминают жителям о мерах безопасности на водоёмах. Раздают листовки отдыхающим и рыболовам, объясняют правила поведения. Всего в области за прошлый год вода забрала жизни 22 человек, их них 6 — дети. Часто причиной таких случаев становится неосторожность, говорят спасатели. Все они произошли в запрещенных для купания местах.

Мурат Кангужинов,  заместитель начальника ДЧС по СКО:

— Во время нахождения на рыбной ловле в лодке нельзя находиться без средств индивидуальной защиты. Жители часто игнорируют это. Кроме того, категорически запрещается употреблять алкогольно-наркотические вещества при рыбной ловле, потому что внимание затупляется.  Стоить отметить, что у нас в области всего имеется 58 мест, разрешенных для отдыха. В том числе 2 в городе Петропавловске.

Диана Салихова

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