О ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ РК ГОВОРИЛИ В KOZYBAEV UNIVERSITY

Новости МТРК

23:00 13 Мая 2022

О предстоящем референдуме говорят и в Kozybaev University. Здесь проводят встречу со студентами. Основные положения, чего коснутся поправки и чего ожидать — главные темы конференции. Рассказывает об этом депутат Сената Парламента Казахстана Ерик Султанов. Молодежь — будущее нашей страны. Поэтому крайне важно разъяснить все недопонимания, считает сенатор.

ЕРИК СУЛТАНОВ, ДЕПУТАТ СЕНАТА ПАРЛАМЕНТА КАЗАХСТАНА:

— Там же не будет всего текста. Будет только «поддерживаю» или «не поддерживаю». Поэтому сегодня очень важно, чтобы избиратели, в первую очередь, молодежь, знали, о чем идет речь.

Студенты собрались в зале с активной позицией. Задают вопросы.

Разобраться в вопросе, прежде чем отдать свой голос «за» или «против», — к этому призывают на встрече. Изменить жизнь к лучшему в руках у каждого казахстанца. Напомним, референдум состоится 5 июня.

Диана Салихова

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