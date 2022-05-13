Депутат Сената Парламента РК Ерик Султанов встретился с активом СКО

Депутат Сената Парламента Ерик Султанов встретился с активом СК. Он подробно остановился на том, какие поправки необходимо внести в Конституцию, чтобы создать Новый Казахстан. Именно за них будут отдавать голоса жители страны 5 июня во время республиканского референдума.

ЕРИК СУЛТАНОВ, депутат Сената Парламента РК:



— Устанавливается, что президент страны должен предлагать не менее двух кандидатур на должность акима области, которые проходят согласование в маслихатах. Реализация механизма избрания акимов на альтернативной основе усиливает роль и влияние маслихатов, позволит лучшим образом учитывать интересы местного населения при принятии кадровых решений. Повысит уровень взаимодействия между населением и государственными органами.

После поправок в Конституцию по-новому заработают верхняя и нижняя палаты Парламента. Много лет Мажилис в вопросах законотворчества занимался подготовительной работой, последнее слово было за Сенатом. Теперь предполагается, что принимать законы будет нижняя палата Парламента. Встреча актива области с сенатором не обошлась без вопросов. Павла Афанасьева заинтересовала поправка в 61 статью Конституции. В ней говорится о том, что президент имеет право определять первоочередность рассмотрения законов, вносимых в Парламент, которые требуют незамедлительного решения.

ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВ, член областного общественного совета:



-И там же появляется новая поправка, что на период, пока этот закон отсутствует, может правительство своим постановлением принять этот нормативный правовой акт, который по силе будет равен закону. Насколько это правильно?

ЕРИК СУЛТАНОВ, депутат Сената Парламента РК:



-Уже принято это решение вынести на референдум, уже Конституционный совет поддержал его. Здесь речь идет о чрезвычайных ситуациях. Я уверен, что такая норма будет работать. Этот будут исключительные случаи, когда правительство примет какой — либо акт, но, он тоже будет действовать недолго, поскольку Парламент все равно примет. И после принятия этого акта Парламентом акт, принятый правительством, утрачивает силу.

В завершение встречи Ерик Султанов отметил, что в ближайшее время планирует снова приехать в наш регион, чтобы провести разъяснительную работу по поправкам в Конституцию .

Дарья Пышмынцева