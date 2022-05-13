203 ТЫСЯЧИ ТЕНГЕ — СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В СКО: ОТКУДА ТАКИЕ ДАННЫЕ?

АЙГЕРИМ МУКАШЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

— 203 385 тенге — это среднемесячная номинальная заработная плата одного североказахстанского работника. Статистические данные по зарплате всегда вызывают недовольство среди населения, особенно тех, кто получает сумму далёкую от заявленной статистами. Мы захотели узнать, откуда специалисты берут эти цифры.

ЖУЛДЫЗ НУРГАЛИЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА БЮРО НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ ПО СКО:

— Номинальная зарплата формируется с учётом всех выплат работодателя на своём предприятии. К ним относятся: премии, доплаты, надбавки. Также учитываются все удержания в бюджет, т.е. налоги, социальные, медицинские выплаты. То есть это зарплата не в «чистом» виде.

К тому же 203 тысячи тенге — это среднее арифметическое число. Самую высокую зарплату в регионе получают сотрудники финансовой и страховой деятельности — почти 300 тысяч тенге. Немного меньше работники горнодобывающей промышленности и разработки карьеров. Самая низкая оплата труда в административном и вспомогательном обслуживании — 112 тысяч тенге. Работающие в операциях с недвижимостью получают ещё меньше — 110 тысяч тенге в месяц. Это суммы без вычетов налогов и отчислений.

ЖУЛДЫЗ НУРГАЛИЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА БЮРО НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ ПО СКО:

— Среди районов области наиболее высокая среднемесячная номинальная заработная плата сложилась в Кызылжарском и Акжарском районах, а самая низкая — в Айыртауском и Тимирязевском.

И половину своей зарплаты североказахстанцы тратят на еду, которая дорожает с каждым днём. Инфляция по области с начала года составила 6,7%. Продукты подорожали на 11,5%. Среди них крупы, стоимость которых за 4 месяца выросла на 15%. Макаронные изделия подорожали на 13%, почти на столько же выросла стоимость молочных продуктов.

АЙГЕРИМ МУКАШЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

— Свежие овощи подорожали на 42%. Больше всего цена подскочила на капусту. С начала года белокочанная подорожала в 2,5 раза. А если сравнивать с апрелем 2021, то цена изменилась в 3 раза.

Бьёт рекорды сахар, который с начала года подорожал на 29%. А если вспомнить ценники апреля прошлого года, то цена сладкого песка выросла на 48%. Мука подорожала на 21%. Оттуда и рост цен на кондитерские изделия. И, конечно, подорожание продуктов привёло к росту цен на блюда в столовых и кафе. Также подскочила стоимость на мясо, табачные изделия и алкогольные напитки. Подешевели куриные яйца на 4%.

ЖУЛДЫЗ НУРГАЛИЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА БЮРО НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ ПО СКО:

— Моющие и чистящие средства подорожали на 4,5% и предметы домашнего обихода — 7,6%.

02.54 Платные услуги подорожали, в частности почтовые услуги — на 14,1%, амбулаторные услуги — на 7,9%, в области культурных мероприятий — на 4,5%. Аренда жилья также подорожала на 5,3%.

Снизилась стоимость сжиженного газа в баллонах на 17%. И дизельное топливо подешевело на полпроцента. Зато автомобили подорожали на 8%.

Айгерим Мукашева