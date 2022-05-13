10 МЛН ТЕНГЕ ВРУЧИЛ АКИМ СКО КОЛЛЕКТИВУ ВК «КУАНЫШ»

АЙГЕРИМ МУКАШЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:



— Волейболистки «Куаныша» — чемпионки Азии. Они обыграли сильнейшие команды Кыргызстана, Узбекистана, Ирана и Таиланда на клубном чемпионате Азии. Это было дебютное выступление наших волейболисток и самая громкая победа в истории североказахстанского клуба.

Аплодисменты, цветы и восторженные взгляды. Сегодня чемпионок встречают юные волейболисты и поклонники клуба. В числе последних и глава региона Кумар Аксакалов.

КУМАР АКСАКАЛОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:



— «Куаныш» означает радость. И мы до сих пор находимся под тем впечатлением радостных минут, когда наши девчонки всех «побили» и стали чемпионами Азии. Это была спортивная сенсация на азиатском континенте. Победа — это закономерность. Мы понимаем, чтобы добиться таких результатов, надо много работать и тренироваться, надо много в чём отказывать в себе.

Упорные тренировки на пределе возможного, тысячи часов на волейбольной площадке, серьёзные травмы и восстановления. Это цена медалей и кубков, которыми пополняется копилка «Куаныша». Но отдыхать тоже нужно. Для этих целей аким области вручил коллективу клуба сертификат на 10 млн тенге.

А волейболистки «Куаныша» подарили главе региона мяч с автографами. И подпись каждой из них ценнее с каждым чемпионатом. Для зрителей они — безоговорочные чемпионки, а для юных спортсменов — пример для подражания.

Не подобраться сейчас к Сабире Бекишевой, вокруг неё очередь из желающих сфотографироваться и получить автограф. Сабира — лучший либеро клубного чемпионата Азии. Эта хрупкая девушка приняла 51% мячей. Отмечу, при подаче их скорость может достигать 100 км/ч. На чемпионате Азии этап за этапом «Куаныш» продвигался к победе и вышел в финал, где команду ждали принципиальные соперники — клуб «Алтай».

САБИРА БЕКИШЕВА, ЛИБЕРО ВК «КУАНЫШ»:

— Нам не удавалось выиграть у них сезон, мы не выиграли ни партии. Мы проигрывали всегда всухую 0:3. Не могли побороть этот психологический барьер. На Азиатском чемпионате нас ничего не держало. Нам сказали просто играть в удовольствие, вы уже заслужили, что находитесь в финале.

Так и получилось. Мы даже проигрывали 0:2. Третью партию проигрывали.

Игра была напряжённой. «Куаныш» проигрывали третью партию. Но сделали, казалось, невозможное. У них будто открылось второе дыхание. Сначала они забрали партию, затем ещё одну. Так близко к победе над «Алтаем» они ещё не были. Соперники совершали ошибки, наши девчонки играли точно. И победили.

В беседе с нами волейболистки признались, победа над «Алтаем» — принципиальным соперником — это главное. Кубок чемпионата — приятный бонус. «Куаныш» появился в 2014 году в Тимирязевском районе. Это была скромная секция, где играли обычные сельские девчонки. И девчонки сейчас чемпионки. И кто знает, сколько ещё в североказахстанских деревнях подрастает будущих куанышевцев, которые подарят нам радость побед.

Айгерим Мукашева