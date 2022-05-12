ЗА ПРОШЕДШИЕ ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ ПРОИЗОШЛО 36 ПОЖАРОВ

36 пожаров произошло в области за прошедшие выходные и праздничные дни. Возгорания зафиксированы в районах Речпорта, Копая и в многоэтажке на ул. Назарбаева, 121.

Это видео разлетелось по всем социальным сетям. Вечером 9 мая на 5 этаже жилого дома по адресу Назарбаева, 121 загорелась квартира. В момент возгорания в ней находились хозяева с грудным ребенком. От огня они спасались на балконе. Огнеборцы прибыли через 5 минут после вызова. Направили 4 единицы основной спецтехники, 3 автолестницы. Пострадавшие в панике недоумевают, почему пожарные не снимают их с балкона.

В департаменте по ЧС вопрос разъяснили.

ОЛЖАС ЖУНУС, начальник центра оперативного управления силами и средствами ДЧС СКО:

— Именно под этими окнами растут деревья, их кроны расположились на уровне 4-5 этажей. У нас современная пожарная техника с различными датчиками, которые предотвращают опрокидывание случайное. И вот когда подали лестницу, она задела кроны деревьев, и начали срабатывать эти датчики, и происходило периодическое блокирование. Уже когда устанавливали вторую лестницу, отделение, которое зашло с подъезда, открыло входную дверь и с помощью дыхательных аппаратов благополучно эвакуировало жильцов.

Причиной пожара назвали короткое замыкание. Общая площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Но, семья осталась без документов, вещей, мебели и бытовой техники. В те же дни огонь уничтожил 4 дома в Копае. Кто-то поджег камыш, а дальше огонь перешел от одного дома к другому. Общая площадь пожара составила 173 кв м.

АЗИМХАН МЕРГАСИМОВ, врио начальника управления по ЧС г.Петропавловска:

— С начала года в Петропавловске зарегистрированы 76 пожаров, 209 случаев горения, 186 случаев загорания сухой растительности. За разжигание сухой растительности к административной ответственности привлечено 13 физических лиц на сумму 245 тысяч тенге и юридические лица на сумму 918 300 тысяч тенге.

Пламя бушевало и в районе Речпорта. Дачные участки не пострадали, горела только сухая растительность примерно на 8 гектарах земли. Спасатели вместе с полицейскими в усиленном режиме проводят рейды. За поджог травы штраф составляет 20 МРП или более 60 тысяч тенге.

Анастасия Кузнецова