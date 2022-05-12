В селе Петровке Есильского района провели Кокпар

Жители районов М. Жумабаева, Аккайынского и Есильского участвовали в Кокпаре.

Удержать тушу и забросить её в «казандык», то есть в ворота соперников. Задачи игры звучат не сложно, но на деле далеко не так, говорит Ерзат Орныкбай. Для жителя села Бирлик это не первое конное состязание. Буквально недавно он защищал честь родного села в районе Шал Акына.



Ерзат Орныкбай, участник соревнований, Есильский район:

— Кокпаром увлекаюсь с детства. Заниматься профессионально начал буквально два года назад. Интересная игра, при этом она таит в себе воинский дух, смелость, традиции предков.



Аман Кабдушев, заместитель директора ТОО «Тілеп нан», Есильский район:

— Это возрождение тех утраченных традиций, раньше в детстве часто проводились такие игры. После кокпара будет байга, там будут участвовать двухлетние лошади.

Зрелищные казахские национальные игры собрали немало зрителей. Любители конных состязаний пришли поддержать своих односельчан.

Мотивировал участников и призовой фонд. За каждую заброшенную в «казандык» тушу всаднику вручили по 10 тысяч тенге. Денежный приз победителей в байге — 70 тысяч тенге.

Жанель Бисенбаева