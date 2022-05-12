В Петропавловске прошёл республиканский чемпионат по мейбукан годзю-рю карате-до

Турнир такого масштаба в северном регионе организовали впервые. Чемпионат страны собрал более 500 лучших каратистов из 10 областей. На татами выходили спортсмены от 6 до 20-ти лет.



Нурлан Керимбаев, президент РОО «Федерация мейбукан годзю-рю карате-до»:

— Три дня проводим соревнования. Сегодня завершающий день. По шобу иппон кумитэ лидировала Мангыстауская область. В тройку вошли Кызылорда и Костанай.

Высокая стойка, пластичные переходы и активная защита. Все, как и требует один из основных стилей карате «Годзю рю». Впервые с направлением Владимир Кремлёв ознакомился в четыре года. Спустя пять лет упорных тренировок каратист защищает честь региона на чемпионате страны.

На противоположной стороне татами — соперник из Алматы. Схватка напряжённая. Оба спортсмена не теряют надежд до последней минуты боя. С преимуществом в очках победа у североказахстанского каратиста.



Владимир Кремлёв, участник чемпионата РК, г. Петропавловск:

— К этому бою я готовился 5 месяцев. 50 сек Моим соперником был мальчик с жёлтым поясом. Бой был тяжёлый, соперник достойный, но я его смог победить.

Следующими на татами вышли каратисты постарше. Схватка спортсменов из Алматы и Рудного была не менее напряженной, даже напомнила кадры из фильмов про восточные единоборства. Сильнейшие удары, зрелищные приёмы. На всё это с восхищением, не отрывая глаз, смотрели зрители турнира.

У обоих спортсменов коричневые пояса. Обычно такими обладает тот, чья техника становится совершённой, а сознание и дух крепкими. В равных условиях для боя вперёд всё же выбился алматинский спортсмен Мейржан Айтжан.



Мейржан Айтжан, участник чемпионата РК, г. Алматы:

— Мне 16 лет, 9 из них я занимаюсь карате. Понравился стиль единоборства, и вот я упорно тренируюсь. Сегодняшний бой был достойным. Хороший соперник, но ему не хватило немного техники.

По итогам чемпионата третье командное место разделили спортсмены из Костанайской и Кызылординской областей. Второе у североказахстанцев. Золото увезли в город Алматы.

Жанель Бисенбаева