Об обеспечении ГСМ сельхозтоваропроизводителей рассказал вице-министр энергетики РК

Об обеспечении ГСМ сельхозтоваропроизводителей рассказал вице-министр энергетики Асет Магауов. 200-210 тенге за литр — таковы рекомендованные цены дизельного топлива. Однако, в некоторых регионах наблюдается несоответствия.

Асет Магауов, вице-министр энергетики РК:

— Мы по согласованию с крупными давальцами, которые владеют ресурсами, определили цену — 212 тысяч тенге на тонну. Это оставляет 176 тг за литр. К ним надо добавить доставку в регионы, затраты на хранение на нефтебазах. Идут расходы на финансирование данной операции, и с учетом данных расходов в регионах цена может колебаться. Чем ближе к заводу, тем ниже цена.

В прошлом году в стране наблюдался дефицит горючего. Тогда владельцы мелких и средних АЗС заявили, что искусственный дефицит топлива создается для того, чтобы потом диктовать на него цены на рынке. Однако, первая из причин сложившийся ситуации заключалась в резком росте розничных цен в приграничных регионах, рассказал вице-министр.

Асет Магауов, вице-министр энергетики РК:

— Мы в то время пытались цены удержать на уровне 200 тг за литр и, к сожалению, это привело, что ресурс стал активно вымываться транзитным транспортом и теневыми перетоками. Появились непродуктивные поставщики. Они пытались скупить по 212 и сразу на рынке по 300-350 перепродать. Чтобы не допустить повторения данной ситуации, мы внесли предложение в поправки в законодательство по обороту нефтепродуктов. Чтобы работать на оптовом рынке нефтепродуктов, должны иметь в собственности нефтебазы. Второе предложение — это зафиксировать норму прибыли оптовых поставщиков, чтобы при дальнейшей продаже в розничную сеть не было больших надбавок.

Кроме того, с мая этого года возобновится бирживая торговля нефтепродуктами. Лимит по обороту с 20 тысяч тонн в год был снижен до 5, а сейчас отменен и вовсе. Теперь мелкие АЗС могут заходить на биржу и покупать объем нефтепродуктов напрямую без посредников. Также вице-министр энергетики отметил, что рисков возникновения дефицита дизельного топлива в этом году нет.

Анастасия Кузнецова