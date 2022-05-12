Что может измениться в Конституции РК?

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— 56 предложений внесли по поправкам в Конституцию. Изменения и дополнения касаются 33 статей. По объёму — это треть всего содержания текста основного закона. Принять поправки или нет? Решать это будет каждый казахстанец на республиканском референдуме 5 июня. Первый блок поправок должен закрепить переход к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчётным правительством.

Рахмет Мукашев, член Конституционного совета

— Часть полномочий вообще отменяется у Президента. Я имею ввиду, что упраздняется членство главы государства в политических партиях. Этот вопрос важен с точки зрения, что глава государства — высшее должностное лицо нашей страны, не должен быть связан с какой-то политической структурой или организацией.

Пересмотрен и порядок формирования обеих палат Парламента. Президентская квота в Сенате сокращается с 15 до 10 депутатов. 5 из них будут предложены Ассамблеей народа Казахстана.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Акимы областей будут назначаться на должность Президентом только с согласия депутатов всех маслихатов на территории области. То есть голосовать будут депутаты областных, городских, районных, сельских маслихатов, а не только регионального. При этом глава государства предложит не менее двух кандидатур акима области. Будет из кого выбирать.

Рахмет Мукашев, член Конституционного совета:

— Отменяются полномочия, касающиеся назначения акимов городов, населённых пунктов районных, сельских, других административно-территориальных единиц. Сегодня получается, что президент — высшее должностное лицо — назначал и освобождал этих должностных лиц. Разве это дело президента? Это дело, непосредственно, местных органов власти: они больше знают этих людей.

По законопроекту укрепляется статус уполномоченного по правам человека, а Конституционный совет преобразуется в суд.

Рахмет Мукашев, член Конституционного совета:

— Изменения расширяют полномочия конституционного суда. Имеют право граждане нашей страны, которые считают, что их права и интересы ущемлены, норма конституционная нарушена, напрямую обратиться в Конституционный суд на рассмотрел данный вопрос или отменил.

Появится запрет для ближайших родственников Президента занимать политические должности и руководящие посты в квазигоссекторе. Введут безоговорочный запрет на смертную казнь.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Проголосовать за эти поправки или против можно будет на республиканском референдуме. Эксперты говорят, что таким образом каждый гражданин сможет высказать своё мнение по предложенным нововведениям. Надо сказать, в последний раз референдум проводили 27 лет назад. После поправки в Конституцию вносили 4 раза. В 2007 году, например, было 40 изменений. Но референдумы не проводили.

Айгерим Мукашева