Активисты партии «AMANAT» о поправках в Конституцию РК

О поправках в основной закон республики с коллективом многопрофильной областной больницы говорили члены партии «AMANAT». Там провели семинар и подробно рассказали о нововведениях.

При этом избираться они будут посредством голосования «за» или «против». Свое мнение будут высказывать депутаты областных, городских, районных и сельских маслихатов. Всего поправки коснутся 33 статей.

Имангали Татваев, заместитель председателя городского совета ветеранов:

— Основные задачи касаются роли Елбасы — вносить или не вносить его имя. Принято решение эту строку убрать. Закон о земле. Что хозяином земли является народ, недры земли принадлежат народу.

Разъяснительная работа с населением крайне важна, считает Имангали Татваев. Особенно среди молодёжи, поэтому в следующий раз семинар проведут в Высшем колледже им. М.Жумабаева.

Имангали Татваев, заместитель председателя городского совета ветеранов:

— Мы хотим сделать упор и на молодёжь. Тех, кто достиг 18-ти лет. Особенно те, кто в первый раз придут на избирательные участки. Потому что эти поправки касаются будущего нашей страны, а наше будущее — это молодёжь. И для них мы стараемся, чтобы они оценили, стоит или не стоит вносить эти поправки. Поэтому им объясняем, что за собой влекут эти поправки, для чего нужны.

Напомним, голосование «за» или «против» поправок пройдет 5 июня на республиканском референдуме, в котором сможет принять участие каждый казахстанец.

Диана Салихова