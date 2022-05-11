«Qyzyljar» и «Taraz» сыграли вничью

Спорт

18:28 11 Мая 2022

1:1 — с таким счётом завершился матч между «Qyzyljar-ом» и «Taraz-ом». Последний, к слову, находится в лидерах турнирной таблицы. Матч проходил в столице в рамках 10-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

В этой встрече нашим спортсменам пришлось постараться. В первом тайме они проводили мощную серию атак. Но, соперники их успешно отбивали. А вот во втором тайме кызылжарцам повезло. На 79-ой минуте игры первый гол забил нападающий Мишель Нкололо. Ответный удар не заставил себя ждать. Парни из Тараза сравняли счёт. Игра так и завершилась. Следующий соперник команды «Qyzyljar» — клуб «Atyrau». Матч состоится 14 мая.

Диана Салихова

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