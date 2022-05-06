Последствия пыльной бури прокоменнтировали в городском акимате

Разное

2:09 6 Мая 2022

Сорванные крыши, падающие деревья, летающие таблички. Пыльная буря разбушевалась в Петропавловске. Ветер со скоростью 28 м/с сносил с путей не только людей, но и объекты. Разом пострадали от последствий урагана 3 автомобиля по ул. Сутюшева. Дерево упало прямиком на припаркованные иномарки. Сумма ущерба неизвестна. Также снесла стихия и кровлю пятиэтажного дома в микрорайоне Береке. Ситуацию прокоммментировали в городском акимате.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:
— По даным областного здравоохранения у нас пострадал один человек на стреойке в микрорайоне Жас-Оркен. Мужчина 57 лет. В ходе порывистого ветра сорвало профлист и у него перелом ключицы. На данный момент находится в травмпункте третьей городской больницы. Сорвало 5 социальных баннеров. На данный момент ущерб устанавливается.

Гюзель Закария

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