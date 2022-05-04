Отряд кавалеристов патрулируют дачи Петропавловска

Новости МТРК

23:18 4 Мая 2022

На ежедневное патрулирование дачных массивов заступили сотрудники кавалерийского отделения городской полиции. Всадники в погонах следят за правопорядком, соблюдением правил благоустройства, а также проводят общую профилактику преступлений и правонарушений.

 

На балансе кавалерийского отделения состоит 13 служебных лошадей. Всю зиму полицейские ухаживали за ними и готовили к сезону. Задачи следующие: преодоление не проходимой для автотранспорта пересеченной местности, оперативность в предупреждении различных правонарушений. Сейчас дачники готовят свои участки к посадке урожая. С середины апреля конники объезжают дачные общества, интересуются делами, изучают обстановку.

Михаил Булин, дачник:
— Спасибо, что не забываете, навещаете нас, смотрите, помогаете порядок какой-то содержать.

В разгар сезона особую озабоченность стражей правопорядка вызывают нетрезвые компании, а также лица без определенного места жительства, которые в теплое время года обживают заброшенные домики. Работа по этой линии находится на контроле, при необходимости кавалеристы вызывают коллег из батальона патрульной полиции. Бродяг доставляют в приемник-распределитель, на правонарушителей составляют административные протоколы. Контакты кавалерийского отделения есть у председателей и охранников дачных обществ. При этом вызвать наряд может любой дачник — достаточно позвонить на номер «102» или связаться со своим участковым инспектором полиции.

Жаксылык Кожелдаков, командир кавалерийского отделения батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:
— Конный патруль начал патрулирование дачных обществ. В данный момент патрулируем по шести дачным обществам. В Заречном и в Новопавловке — два патруля выходят. Патрулировали они в начале, с утра и до обеда. В данный момент график поменяли — сейчас с обеда и до вечера патрулируют. Криминогенная обстановка нормальная.

Перед летним сезоном полицейские рекомендуют всем садоводам и любителям загородного отдыха внимательно следить за своими детьми, не оставлять без присмотра хозяйственный инвентарь и велосипеды, а также строго соблюдать пожарную безопасность.

Анастасия Кузнецова

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