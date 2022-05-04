Более 200 пловцов участвуют в открытом чемпионате по плаванию

Стартовал открытый чемпионат области по плаванию. В детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Дельфин» собрались более 200 пловцов из Петропавловска и районов области.

Юные пловцы выстроились в ряд и с нетерпением ждут старта. Открывает чемпионат директор спортивной школы, напутственные слова перед заплывом дают профессиональные спортсмены. Чемпионат посвятили предстоящим праздникам Дню батыра и 9 мая, приурочили к Году детей.

Участникам соревнований предстоит выполнить заплыв на 50 метров стилем кроль и брасс. Уже на первых заплывах спортсмены показывают свою сноровку.

Валерия Бентя, участница соревнований, г.Петропавловск

— Меня зовут Валерия, мне 11 лет. Я занимаюсь плаванием уже 4 года. Мне кажется, что я сегодня хорошо себя показала, но я очень волновалась перед соревнованием. Мои планы в будущем — это стать чемпионкой и учить детей плавать.

Сначала спортсмены плывут кролем. После девушек на старт вышли юноши. У каждого здесь своя техника, которая помогает в победе.

Кирилл Бобылев, участник соревнований, г. Петропавловск

— Сосредоточенность, уверенность в себе, воля к победе. Занимаюсь плаванием я 7 лет. Техника — выкладываться на максимальную силу. В скором времени хочу выполнить разряд «кандидат в мастера спорта.

Принимают участие в чемпионате более 200 пловцов в возрасте от 8 до 18 лет. Это ребята из спортшколы «Дельфин» и двух районов области — Кызылжарского и им. Габита Мусрепова. Соревнования пройдут до 5 мая. Лучшие примут участие в республиканском чемпионате, который пройдет в конце мая в городе Таразе. Директор спортивной школы отмечает, что североказахстанские пловцы достигают больших высот в области и республике, выходят на международные чемпионаты.

Серик Касимов, руководитель СДЮСШОР «Дельфин» водных видов спорта:

— Наши спортсмены два дня назад вернулись с республиканского чемпионата, где взяли 12 медалей. Общекомандное мы заняли 4 место, неплохой результат. Наших спортсменов отобрали на престижные международные соревнования. Впереди большие старты, большие победы!

В состав национальной сборной входят 25 пловцов детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. В прошлом сезоне спортсмены ДЮСШ завоевали на республиканском чемпионате более 90 медалей.

Анастасия Кузнецова