В каких странах ситуация с КВИ всё еще не стабильная?



Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— В середине марта в Китае вновь зафиксировали всплеск распространения коронавируса. Появился здесь новый штамм — стеллс-омикрон. Но, его впервые удалось взять на контроль, говорят в китайском минздраве. И вот, спустя месяц, частично здесь начали снимать карантинные ограничения. Например, в Шанхае четырём миллионам жителям уже разрешили выходить из дома. Сейчас в мегаполисе в сутки регистрируют более 18-ти тысяч ковид-инфицированных.

Возобновляют в Шанхае поставки товаров на мировые рынки. Уже на этой неделе США получит новую партию китайских ноутбуков впервые после крайней волны коронавируса. А вот эпидемиологическая ситуация получателя, наоборот, не утешительна. В США наблюдается рост заболеваемости. В стране сейчас бушует новый подвид Омикрона.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— В основном сейчас в США коронавирусом болеют дети. Только за прошлую неделю заразились более 37 тысяч человек. Потому производитель американского антигена «Pfizer» просит разрешить применение бустерной дозы для детей от 5 до 11 лет. Для этого нет никаких преград, так как препарат доказал свою эффективность.

В Казахстане эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной. В сутки регистрируют по 20 случаев заражения, регионы находятся в «зелёной» зоне. Продолжается в стране и вакцинация. Два компонента антигена получили свыше 9 млн человек. Около двух тысяч казахстанцев продолжают получать лечение.

Жанель Бисенбаева