Улицу Горького закроют на реконструкцию

Реконструкцию улиц Букетова и Горького должны завершить до конца текущего года. Точных дат в городском акимате не сообщают.

Букетова уже закрыта, а со 2 мая на ремонте будет и улица Горького. Чтобы было не так много пробок, реконструкцию разбили на три этапа. Сначала перекроют движение на участке от улицы Сутюшева до Муканова. В порядок приведут больше 2 км улицы Горького на участке от Сутюшева до Партизанской. Реконструкция обойдётся в 1,5 млрд тенге.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Данным проектом предусмотрено расширение проезжей части до 15 м, устройство закрытой ливневой канализации протяженностью 2,1 км, установка опор освещения в количестве 92 штук, посадка деревьев, установка знаков, а также устройство парковочных мест и тротуаров. С прошлого года по улице Букетова ведутся работы по устройству ливневой канализации. Данный проект был рассчитан на 2 года. В прошлом году 1-ый этап был завершён. Сегодня 29 апреля начинается 2-ой этап. Будет произведена работа по устройству ливневой канализации и благоустройству, т.е. асфальтирование участка.

Гюзель Закария