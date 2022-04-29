«Единство народа — основа обновлённого Казахстана». Этой теме была посвящена 31-ая сессия Ассамблеи народа Казахстана.

Не стоит ждать идеального момента для рывка вперед. Нужно действовать уже сейчас, сказал Президент страны во время встречи и добавил, что главный двигатель преобразования — это люди. Поэтому каждому гражданину нужно начинать с самого себя. Для построения Нового Казахстана требуется полностью переформатировать систему индивидуальных и общественных ценностей. Согласны с этим и североказахстанские общественники.

Гульбахша МУСАБАЕВА, исполнительный директор ОО «Казахский культурно-просветительский центр «Urpaq»:

— Говорилось об усилении правозащитной деятельности, о деятельности АНК в области защиты прав человека. И здесь Президент сделал акцент на том, что в настоящее время АНК готовит профессиональных переговорщиков на базе медиации. Поэтому необходимо создать учебный центр по этномедиации.

Гюзель Закария