Четыре человека погибли во время пожара в СКО

Четыре человека погибли при пожаре в селе Майском Акжарского района. Там в три часа ночи загорелся частный жилой дом.

Населённый пункт находится в 53 км от ближайшей пожарной части. К моменту прибытия огнеборцев дом горел открытым пламенем. Пытались его потушить добровольным противопожарным формированием местного крестьянского хозяйства. До их прибытия сельчане из дома вынесли безжизненное тело 59 летней женщины. Ещё троих мужчин- хозяина дома, которому было 63 года, и его гостей 1967 и 1975 годов рождения обнаружили уже спасатели. Полностью пожар ликвидировали спустя 2 часа. Со слов соседей, погибшие регулярно употребляли спиртные напитки. Причина и материальный ущерб устанавливаются.

Дмитрий Растихин, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Были задействованы в ликвидации пожара 4 единицы техники и 14 человек. До прибытия пожарных произошёл взрыв газового баллона. Дом полностью сгорел. Обход жилого сектора, то есть профилактическая работа проводилась в сентябре 2021- го года и в апреле текущего года.

Гюзель Закария