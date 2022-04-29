Активисты очистили от мусора побережье р. Есиль

Бутылки, окурки, пакеты. Отходы заполонили побережье р. Есиль со всех сторон. Вооружившись перчатками и мешками, неравнодушные убирают мусор. Арлан Мустафин — будущий эколог, потому не мог остаться в стороне. Пришел на акцию вместе с одногруппниками.

Арлан Мустафин, студент Kozybayev University:

— Загрязнять легко, а об уборке никто не думает. Загрязнение идет дальше. Людям стоит помнить, что нужно заботиться о своей природе, об окружающей среде. Есть такая штука как микропластик, и он очень вреден для человека. Хотелось бы посоветовать людям, чтобы они меньше выбрасывали пластика в атмосферу. Сдавали на переработку».

К слову, отходы участники акции собирают по категориям. Ведь пластик, говорят экологи, разлагается от 500 до 1000 лет.

Азамат Бектасов, руководитель департамента экологии по СКО:

— Основная цель сегодняшней акции — не только уборка берега, но и сбор данного мусора раздельно по категориям: вторичное использование и те, которые подлежат захоронению на мусорных полигонах. Вторичные отходы будут переданы организациям, которые занимаются сбором и переработкой ТБО.

Вместе с мусором рыбные инспекторы вылавливали незаконно установленные рыболовные сети. Сейчас в регионе стоит запрет на лов. За пару часов вытащили около 20 штук. После тщательной уборки активистов ожидал вкусный обед: уха на костре и чай из самовара. Всего приняли участие в эко-акции 50 человек.

Гюзель Закария