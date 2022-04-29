7 категорий лиц подлежат обязательной противовирусной вакцинации

Вирусный гепатит Б, туберкулез, корь, краснуха, чума и столбняк. Среди заболеваний есть и смертельные. Всего 16 инфекций. В последние годы примкнул к ним и коронавирус. Единственный способ защиты от них — вакцинация. Риск осложнений для иммунизированных незначительный, говорят специалисты. Но, несмотря на пользу для иммунитета, есть и те, кто отказывается от данного вида профилактики.

Салтанат Беккожина, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— В нашей области зарегистрирован 371 отказ. Основными причинами называются — личные убеждения — 79%Недоверие к вакцинам выразили 14 % отказавшихся. И на негативную информацию в СМИ выразили 7%, отказы по религиозным причинам у нас не были зарегистрированы.

Но, есть лица, для которых вакцинация обязательна.

1. лица по возрастам в соответствии с установленными сроками проведения обязательных профилактических прививок;

2. население, проживающее и работающее в природных очагах инфекционных заболеваний:

3. лица, относящиеся к группам риска по роду своей профессиональной деятельности: медицинские работники;работники канализационных и очистных сооружений

4. лица, относящиеся к группам риска по состоянию своего здоровья: получившие переливание крови; дети, состоящие на диспансерном учете в медицинской организации

5. дети детских домов, домов ребенка, контингент домов престарелых;

6. лица, подвергшиеся укусу, ослюнению любым животным;

7. лица, получившие травмы, ранения с нарушением целостности кожных покровов и слизистых

Проводят вакцинацию за счет местного и республиканского бюджетов, поэтому для населения она бесплатна.

Гюзель Закария