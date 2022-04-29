В Нур-Султане состоялась 31 сессия Ассамблеи народа Казахстана. В ней принял участие глава государства.

На сессии Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан является многоязычным государством, и это наш плюс, наш актив. Президент также напомнил, что мир и единство — это ценности, без которых у нас нет никакого будущего. Глава государства анонсировал первое заседание новой диалоговой площадки — «Ұлттық құрылтай». Он состоится через месяц и станет универсальной моделью общенационального диалога. На сессии Ассамблеи Президент сказал, что в Казахстане нужно создать учебный центр этномедиации, организовать постоянные обучающие курсы, где пройдут подготовку большинство государственных служащих районного уровня. Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении референдума по поправкам в Конституцию.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Референдум — это важнейший демократический институт, однако, в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция. Затем был принят Конституционный закон «О республиканском референдуме», который, тем не менее, ни разу не применен на практике. И это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления.



Гюзель Закария