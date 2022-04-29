10 деревьев посадили на аллее профсоюзов

101 по счету дерево сажают на аллее профсоюзов. Минутой ранее посадили юбилейное — в честь Всемирного дня охраны труда. Участвует в озеленении и заместитель акима области Тимур Султангазиев.

Тимур Султангазиев, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Мы знаем, что это очень актуальная вещь. У нас делается все необходимое для того, чтобы обеспечить формальные условия труда. Как минимум — безопасных. Эта аллея — замечательное начинание. Поздравляю всех присутствующих.

Посадку саженцев в объединении начали с 10 елей 3 года назад. Сегодня аллею профсоюзов пополнили 10 молодых сибирских елей. В посадке участвовали представители профсоюзных организаций. Студенческое объединение, к примеру, озеленяет аллею с самого начала.

Сергей Кламм, председатель профсоюза Kozybayev university:

— Мы уже садим деревья на этой аллее не первый год. Уже в третий раз. Мы считаем, что это важное дело, так как мы хоть чуточку улучшить экологию. Я считаю, что данная акция полезна не только для студентов, но и в целом для всех жителей города. В целом, это большая память для нас. Годы спустя мы будем ходить здесь и вспоминать свои студенческие годы.

Ерик Нуракаев, председатель ТОП «Профсоюзный центр СКО»:

— Начали облагораживать участок сквера 10 октября 2019 года. Тогда впервые официально утвердили День профсоюзов в Казахстане. Мы не только высаживаем ели, но и ухаживаем за ними, поливаем. Общими усилиями в парке появилась красивая аллея всего за 3 года.

В Доме профсоюзов для участников акции организовали выставку. Продемонстрировали виды спецодежды, которая защищает работников от повреждений. В зале заседаний обсудили вопросы обеспечения безопасности труда. В частности о важности социального партнёрства.

Людмила Голенкова, главный специалист ТОП «Профсоюзный центр СКО»:

— Для профсоюзов институт социального партнерства является основным в регулировании трудовых отношений. На уровне социального партнерства нам удается предусматривать для работников более высокие гарантии, чем закрепленных законодательством. Это касается и вопросов отпусков, предоставления дополнительных дней отпусков за вредные условия труда.

Всего в регионе насчитывается около 1500 профсоюзов, где состоят 65 тысяч североказахстанцев.

Гюзель Закария