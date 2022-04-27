Семинар для молодых сотрудников ДУИС провели в СКО

Новости МТРК

23:27 27 Апреля 2022

Как отражать негатив и не нести его домой. Об этом опытные психологи рассказывают молодым сотрудникам уголовно-исполнительной системы. У Дины Бектемировой трудовой стаж полгода, последние два месяца она работает психологом в мужской колонии. Помогает осуждённым в самый сложный период — когда заключённые только попадают в колонию.

Дина Бектемирова, инспектор-психолог учреждения ЕС-164/3 ДУИС по СКО:

— В учреждении ЕС-164/3 более 700 осужденных. Естественно, возникают сложности с количеством работы. Нужно каждому осуждённому выделить время, индивидуальный подход для того, чтобы он освоился в новых условиях. Кто уже ранее отбывал наказание, сразу адаптируется в новых условиях. Некоторым осуждённым требуется время от месяца до полугода, может и более.

Такая нагрузка для молодого сотрудника может оказаться непростой и, конечно, непривычной. 8-часовой рабочий день они проводят с осуждёнными. Чтобы помочь им в первые годы службы, проводят такие семинары с опытными психологами.

Светлана Борисенко, старший инспектор-психолог ДУИС по СКО:

— Наша работа в УИС предполагает большой уровень напряжения, вероятные экстремальные ситуации, так как работать приходится со спецконтингентом в закрытых учреждениях, где своя особая атмосфера. Поэтому адаптация молодых сотрудников — наша общая задача. Сотрудники должны уметь отражать агрессивные действия, провокации в свой адрес, всегда быть начеку.

Такие семинары в департаменте уголовно-исполнительной системы проводят
раз в месяц. В этот раз участие приняли 25 молодых сотрудников, трудовой стаж которых не превышает трёх лет. Всего по СКО сейчас насчитывается более 1400 осужденных.

Айгерим Мукашева

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