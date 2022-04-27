49 детей-сирот выпали из очереди на жилье в Петропавловске

В Петропавловске в очереди на жилье состоят 14 тысяч североказахстанцев. Из них 5 тысяч относятся к социально уязвимым слоям населения и 1700 — к категории дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. В городской прокуратуре выяснили, что в 2021 году некоторые из них выпали из очереди на получение законных квадратных метров.

Кайсар Абишев, заместитель прокурора г.Петропавловска:

— В ходе анализа установлено, что незаконно были сняты с очереди граждане из категории дети -сироты и оставшиеся без попечения родителей. В данном случае есть и человеческий фактор, и техническая ошибка при переводе с местных баз данных в республиканскую. На данный момент представление находится в акимате города. Там они проведут служебное расследование, и виновные лица понесут соответствующее или какое-то иное наказание.

В городском акимате рассказали, что дети-сироты снова вернулись в свою очередь. Причем на такие же позиции, на которых они были до инцидента с базами данных.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— 24 марта они все были полостью восстановлены в своей очереди. Очередь не сдвигалась, они все были восстановлены на свои места. 00:13 На сегодня у нас в категории дети-сироты состоят 1760 граждан. В прошлом году было выделено 65 квартир.

В этом году долгожданные квадратные метры получат 120 детей-сирот. Дождутся своей очереди в 2022-м и дети,оставшиеся без попечения родителей.

Дарья Пышмынцева