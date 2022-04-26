В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля СКО рассказали про уловки производителей

Игрушки, одежда, продукты питания. Эти и другие товары каждый месяц отбирают для лабораторных исследований специалисты областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Такие проверки нужны, чтобы обезопасить потребителей. За 2021 год образцы для проверки эксперты взяли на 260 объектах торговли.

Данияр Оспанов, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Из 3135 проб 2042 пробы являлись пищевой продукцией, 1093 пробы из непродовольственной группы. Среди стран государств ЕАЭС закуплено было 2184 пробы продукции. В страны ЕАЭС, как Вы знаете, входит Армения, Беларусь, Киргизия, Россия, также Казахстан.

Именно в импортных товарах специалисты нашли много несоответствий. БОльшая их часть приходилась на маркировку. На продовольственной продукции из России очень часто отсутствовала дата изготовления. Из-за этого рассчитать срок годности товаров было невозможно. Его, кстати, некоторые зарубежные производители почему-то решили не указывать. В профильном департаменте несоответствия нашли и в местных продуктах питания.

Данияр Оспанов, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— У трех производителей СКО были отозваны декларации-сертификаты, подтверждающие качество и безопасность на мукомольную продукцию за систематические нарушения.

В данном случае проблема заключалась в качестве муки, отметил Данияр Оспанов. И если на отечественных производителей областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля в силах повлиять, то с компаниями-импортерами разбираются представители профильного комитета. Не первый год по просьбе областного ведомства они направляют уведомления китайским производителям игрушек, которые отказываются маркировать свои товары на английском и русском языках. Зато зарубежные производители одежды охотно это делают, при этом забывают указывать точный адрес своего производства. А это тоже является серьезным нарушением.

Дарья Пышмынцева