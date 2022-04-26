Территорию нефтебазы «Munai invest Ko» СКО охватил пожар

10 гектаров травостоя и камыша сгорело на окраине Петропавловска. Огонь перешел на территорию нефтебазы ТОО «Munai invest Ko».

Сообщение о возгорании на ул. Теплые кусты, 1А на пульт пожарных поступило в 11:10. На место пожара выехали 77 человек личного состава и 31 единица техники. Позже огонь перебрался на территорию нефтебазы ТОО «Munai invest Ko». Там горел камыш и автомобильные покрышки. Пожар локализовали в 13ч. 43 мин. Полностью ликвидировали в 15 ч. 10 мин. Сообщается, жертв и травмированных нет. Причина и ущерб возгорания устанавливаются.

Марат Сыздыков, заместитель начальника СПиАСР ДЧС СКО:

— Тушение осложняется порывами ветра, а также болотистой месностью. Где горит камыш, там находится вода. Машина пожарная проехать тужа не может.

Гюзель Закария