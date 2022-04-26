Мобильная общественная приёмная партии «AMANAT» в районе Шал акына

«AMANAT» снова в деле. На этот раз партийцы провели встречу с жителями с. Повозочного района Шал акына.

Мобильная общественная приемная выслушала проблемы сельчан. Особое внимание — благоустройству, которое в селе не развито. Два раза за три года ремонтировали подъездной путь к населенному пункту. Однако, это никак не сказалось на качестве дорожного полотна. Каждую весну оно приходит в негодность. Вопрос взяли на контроль. Всего обратился к партийцам 21 сельчанин. Озвучили проблемы центрального водоснабжения, получения субсидий, грантов на развитие предпринимательства, ремонта кровли врачебной амбулатории.

Гюзель Закария