Как не попасться на уловки мошенников?

Новости МТРК

22:20 26 Апреля 2022

Остаться ни с чем за несколько минут. Интернет-грабежи стали наиболее популярным способом подзаработать, а порой нажить целый капитал. Киберпреступники находят все более изощренные методы. Люди при этом не успевают адаптироваться и раз за разом попадаются в сети мошенников. В одном из последних 50-летняя горожанка лишалась почти 10 млн тенге. Схема типична — звонок из банка. Психологи утверждают, в таких случаях злоумышленники проектируют ситуацию, где они «помощники». Выводят людей на эмоции.

Галия Баязитова — психолог-практик:

— Далее после эмоционального всплеска идет реакция отсроченного времени: «У вас есть только минута. Если Вы ничего не сделаете, то будет очень поздно», говорят мошенники. У человека возникает стресс. Он начинает думать, что же делать. Отключается внимание, самоорганизация и самоконтроль. Один из оставляющих факторов влияния на людей — голос. Человек говорит определенным тембром, с режимом и интонацией.

Человек теряет бдительность и моментально лишается накопленных средств, часто оформляет кредиты под воздействием. Что психологи, что полицейские в один голос твердят: бросайте трубки и звоните в отделение банка. Ни в коем случае не оставайтесь наедине с собой. Ведь влиться в доверие по статистике можно за 45 секунд. Знают об этом и горожане. Стараются не выходить на связь с незнакомцами вовсе.

Участились факты привлечения и в финансовые пирамиды, всякого рода инвестиционные проекты. Всего с начала года в регионе зафиксировали 273 факта интернет-мошенничества и лишь четвертую часть раскрыли полицейские.

Виталий Подчернин — старший оперуполномоченный по особо важным делам ДП СКО:

— Сложности данных преступлений заключаются в том, что, как правило, мошенники находятся в других регионах или за пределами республики. Если бы они находились здесь, то раскрываемость была намного больше.

Находят киберпреступников через сотовых операторов. После — подвергают суду. Получает наказание мошенник по статье 190 УК РК. Заключается под стражу сроком до 7 лет. Предусмотрены и другие санкции.

Гюзель Закария

Читайте также

Мужчина сгорел во время пожара в Петропавловске
Полицейские за 3 дня выявили 18 должников и неплательщиков алиментов
59 североказахстанцев арестовали за дебоширство
Поправки в статьи Конституции РК обсудили юристы СКО
В управлении образования СКО прокомментировали обрушение крыши в Токушинской школе-гимназии
Священный месяц Рамадан начинается 2 апреля
В академии Национальной гвардии РК почтили память воинов-казахстанцев, погибших на таджикско-афганском участке границы
18 тысяч административных правонарушений выявили в Петропавловске с начала года
5 лет программе «Рухани жангыру»: подвели итоги
В СКО заметно снизились кражи скота
6 североказахстанцев получили укус клещей: как защитить себя?
В ТОО «Кызылжар су» рассказали о проделанной работе