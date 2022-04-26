4,3 млн га — площадь посева в СКО в 2022 году

4 млн 300 тысяч га — площадь посева в этом году. Традиционно большую часть полей, 3 млн га, засеют зерновыми и зернобобовыми культурами. Масличные на том же уровне — порядка млн га. Ещё 330 тысяч отвели под кормовые, 6 тысяч га для овощей. Увеличили площадь гречихи. В этом году её вырастят на 10 тысячах га, что на 1300 больше прошлогодней площади. Чечевицу засеют на 50 тысячах га, в прошлом году было 33. А подсолнечник посадят на площади 103 тысячи га, это 40 тысяч больше, чем годом ранее.

Мейрам Мендыбаев, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— На сегодня проводятся весенне-полевые работы. Закрытие влаги проведено на площади 3,1 млн га. Это 73 %. Также проводится работа по вывозу семян на воздушно-тепловой обогрев. Объёмом 79 тысяч тонн. Протравлено семян 16 тысяч тонн.

Всего семян засыпано 450 тысяч тонн. Ими аграрии обеспечены на 100%. Как и техникой. В посевной кампании примут участие 13 тысяч тракторов, 15 тысяч зерновых сеялок, 1400 современных высокопроизводительных посевных комплексов. С начала года приобретено 700 единиц на 16 млрд тенге.

Мейрам Мендыбаев, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Планируется в текущем году внесение минеральных удобрений 170 тысяч тонн на 2,7 млн га. Заключены договоры на приобретение на 125 тысяч тонн, оплачено на 119 тысяч тонн. Отгружено 73 тысячи тонн. По поставке минеральных удобрений в целом у нас проблем нет. Местные поставщики — изготовители «Казфосфат», «Казазот» были вопросы. Но, на сегодня эти вопросы решены. Я вчера созванивался с поставщиками. Они начали отгрузку.

Проблем в ГСМ возникнуть не должно, говорят в профильном управлении. На посевную кампании выделили свыше 70 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива. Конечная цена на апрель-май — не более 210 тенге за литр.

Айгерим Мукашева