В Kozybayev University обучаются представители более 40 этнических культур

В первых рядах зрительного зала учащиеся СШ №17 в национальных костюмах. Разнообразие вышитых узоров, цветов и покроя нарядов отражает многоликость этнических культур в их учебном учреждении. Оно, кстати, единственное в стране, где знания получают представители 22 различных национальностей.



Лаззат Жалмуканова, директор школы-комплекса национального возрождения №17:

— Существует 9 национальных отделений. И мы, конечно же, воспитываем своих детей в духе толерантности казахстанского патриотизма. А сегодня участие в данной диалоговой площадке показывает, насколько мы в действии выполняем свою работу.

Эту конференцию называют встречей нескольких поколений. Вместе со школьниками участие принимают и общественные деятели, за плечами которых многолетний стаж. Некоторые, кстати, к диалоговой площадке подключились онлайн. По ту сторону монитора учёные из зарубежных стран вместе с отечественными представителями обсудили системные вопросы, которые укрепят стабильность межэтнического согласия.



Людмила Гривенная, заведующая кафедрой «Ассамблея народа Казахстана» Kozybayev University:

— Цель данного мероприятия заключается в привлечении внимания к очень важному вопросу — это сохранение единства и согласия в стране. В СКУ — это знакомство с историей культур, традициями всех этнических групп, которые обучаются в нашем университете.

Немало между студентами различных национальностей и общих проектов. Задания, над которыми они работают сообща, укрепляют связь и дают возможность ознакомиться с колоритами каждого из этносов. Всего в Kozybayev University обучаются более 7-ми тысяч студентов из 11-ти стран мира. Это представители более 40 этнических культур.

Жанель Бисенбаева