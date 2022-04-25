В Петропавловске прошло состязание чтецов Корана

На первый взгляд конкурс чтецов Корана ничем не отличается от школьного экзамена. Мальчишки и девчонки повторяют заученные строки, с небольшим волнением ждут своей очереди и, наконец, вытягивают билет. Он и определит, какие три суры из 10-ти страниц священной книги мусульман предстоит прочитать наизусть.

Динмухаммеду Альжанову попался четвёртый билет. Выступление он начал с девяносто седьмой суры Корана «Аль — Кадр».

Все три суры юноша прочитал выразительно, без запинок. Залог такого результата — интерес и, конечно же, упорные занятия, которым он посвятил два года.



Динмухаммед Альжанов, участник творческого состязания:

— Любовь к Исламу у меня с детства. Привил мне её дедушка. Помню, как он помогал в изучении, вместе ходили в мечеть. Сегодня я соревнуюсь в чтении половины первой части Корана. В целом, знаю всю часть. Но, не успел повторит, поэтому участвую в этой категории.

А десятилетний Хисбуллох знает первую и ещё половину второй части священной книги. Выступает он в этой же категории.



Хисбуллох Зулфукаров, участник творческого состязания:

— Выучил я эти части за полгода. Моя цель — выучить весь Коран, от корки до корки. К этому состязанию я готовился осознанно. Повторил все суры и настроен на победу.

Состязались между собой около 100 человек. Поддержать ребят пришли дедушки и бабушки. Старшее поколение гордится, что их потомки в руках ныне держат Коран, а уста произносят священные слова из аятов и сур.

В состязании участвуют жители разных уголков региона. Соревнуются они, в первую очередь, за довольство Всевышнего, а уж потом за призы. Главный из которых — это поездка в священный город всех мусульман — Мекку.

Хамзат Адильбеков, главный имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

— Дети могут подарить путёвку своим родителям. Думаю, это будет их самой большой гордостью. Кроме этого приза есть и другие, денежные. Получат их обладатели с 1-ого по 6-ое места

Главный приз достался 7-летней Муксине Зулфукаровой. В Мекку отправит своего отца.

Жанель Бисенбаева